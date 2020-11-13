صبري فواز يكشف عن أبطال مسلسل محمد رمضان "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر الفنان صبري فواز مجموعة صور لأبطال مسلسل موسى الذي يشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وتضمنت الصور أبطال العمل ومن بينهم"عارفة عبد الرسول وسيد رجب ورياض الخولي ومحمد رمضان وضياء عبد الخالق وسمية الخشاب وإيمان العاصي وهبة مجدي".

وانهالت التعليقات على الفنان الكبير صبري فواز من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بفريق عمل المسلسل الذي يدور في إطار المجتمع الصعيدي.

موسى بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن إنتاج سينرجي

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