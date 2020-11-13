آسر ياسين: "امبارح كان اخر يوم في العزل الصحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن الفنان آسر ياسين عن انتهاء فترة العزل الصحي التي فرضها على نفسه للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد. كتب آسر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي.. الحمد لله". جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "بـ100 وش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما عُرض له فيلم "صاحب المقام" على منصة شاهد VIP.

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