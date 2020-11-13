استقالة تامر عبدالمنعم من منصب رئيس قصر السينما بوزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استقال الفنان تامر عبد المنعم، من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات.

كان عبدالمنعم قد تولى هذا المنصب منذ يناير ٢٠٠٦ وحتى اندلاع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وتمت إقالته لأسباب تتعلق بعلاقته بالرئيس الراحل حسني مبارك، وتم تعيينه كمستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن تم تعيينه مرة أخرى مديرا لقصر السينما في مارس ٢٠١٩.

وخلال هذه الفترة تم إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وإقامة مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليتين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات والسمينارات، واستقطاب النجوم للقصر مثل: محمد صبحي، رغدة، سميرة أحمد، لبني عبدالعزيز، خالد الصاوي، مصطفى قمر، وغيرهم من صناع الفن السابع.