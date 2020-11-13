إيمي سمير غانم حزينة على وفاة كلبها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورًا تجمعها بكلبها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام". واكتفت إيمي في تعليقها على الصور بوضع رمز القلب مقسوم نصفين، في إشارة منها إلى حزنها على وفاته، وجاءت التعليقات لتواسيها. وكتب رامي رضوان زوج شقيقتها دنيا "ارقد في سلام باندا"، ووضعت الفنانة رانيا يوسف رمز قلوب، وكتبت إنجي علي "صعب قوي"، وعلقت الفنانة كندة علوش "baby".

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