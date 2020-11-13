الأحد.. البيت الفني للمسرح يفتتح "عيلة الفقري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "عيلة الفقري"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر في الساعة التاسعة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل، حيث يستمر العرض لمدة ١٠ أيام.

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول عيلة سمعان الفقري، المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التي لم تتزوج بعد وأبنائه سامي الصحفي الذي سيسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل.

العرض بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.