وفاة شقيقة محمد صبحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان الكبير محمد صبحي، على موقع "فيسبوك"، عن وفاة شقيقته نجوى.

وكتبت المسؤول عن الصفحة "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي – مجدي، فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوى صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".

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