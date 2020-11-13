تفاصيل وموعد عرض حفل أم كلثوم في معهد الموسيقى العربية

يستعد معهد الموسيقى العربية، لإستقبال سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عددمن مسارح مصر.
ويشار إلى أن يقام الحفل يوم الأحد المقبل الموافق 22 نوفمبر،
تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على عددمن مسارح مصر مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.
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