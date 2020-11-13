الأحد.. المسرح الكوميدي يقدم عرض عيلة الفقري

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "عيلة الفقري" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر فى الساعة التاسعة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ومن المقرر أن يستمر يوميًا ولمدة ١٠ أيام.

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية

من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

العرض بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد متولي.