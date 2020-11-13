بالصور.. فريق "الأخوة أبو شعر" يحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

استقبلت قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي حفلًا إنشاديًّا جديدًا لفريق "الاخوة أبو شعر"، بحضور جمهور منوع من الكبار والصغار من جميع الدول العربية حرصوا على حضور الحفل المميز للفريق السوري.

قدّم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، رأى البرق، نور العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاى إنى ببابك وحاسبونا وانى إذا ما ذكرت" واختتم

الفريق الحفل بـ "اغمضوا العيون".

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تعرف فرقة الإخوة أبو شعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائى الجماعى لستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.