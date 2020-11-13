بالصور.. الكينج محمد منير يقدم حفلًا مع فرقته على مسرح ساقية الصاوي

عاش جمهور الكينج محمد منير حفل جديد له على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء الخميس، ضمن عروض مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة بعد فترة كبيرة من الانقطاع، أجواء احتفالية حقيقية على نغمات الملك محمد منير وفرقته.

قدّم "منير" على مدار الحفل مجموعة من أغنياته على الطريقة الـ "لايف" ومنها "حاضر، من أول لمسة، يا طير يا

طاير، على صوتك بالغنا".

وفى الجزء الثانى من الحفل قدّم الملك مجموعة أخرى من الأغنيات منها "يا حمام وأحمر شفايف"، وأعرب جمهور الحفل عن سعادته لخوضه هذه التجربة الجديدة من نوعها وفى نهاية الحفل شكر المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي مؤسس الساقية ومسرح الساقية للعرائس الحضور

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على تقديرهم لهذا النوع من الفن.

بدأ العمل بمسرح الساقية للعرائس منذ عام 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة تأليف المهندس محمد الصاوي مؤسس الساقية، وبعد حوالى العام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" واستمر من وقتها حتى الآن.

ويتم تقديم حفلة شهرية فى الخميس الأول من كل شهر تعرض فيه الساقية مسرح عرائس لأم كلثوم وفرقتها كاملة، وقد لاقى العرض رد فعل عاليًا من الجمهور وإقبالًا كبيرًا حمسنا لتقديم المزيد من الأعمال للأطفال والكبار.