شاهدوا أغرب سمكة حول العالم … تمشي على زعانفها في قاع البحر!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 1:49 مساءً

في مشهد نادر، التقط أحد الغطاسين في منطقة الكاريبي لحظات مدهشة لم يراها في حياته، لسمكة تمشي على زعانفها باستخدامها كقدمين في قاع البحر، وأثار المقطع استغراب كل من رآه على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبارها واحدة من أغرب الأسماك التي يمكن رؤيتها حول العالم.

وبحسب صحيفة الدايلي ميل، رصد الغطاس ميكي تشارتريس السمكة النادرة ذات الخيشوم القصير في قناة بهوندوراس.

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وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر السمكة وهي تمشي ببطء بحثا عن فريسة، ولكن يمكنها السباحة بذيلها إذا ما أصيبت بالفزع، حسب الصحيفة.

وقال ميكي الذي أمضى سنوات في تأريخ الحياة البحرية في جميع أنحاء المنطقة، للدايلي ميل، إن وحش البحر هذا قد يكون أغرب ما رآه.

وما يميز هذا النوع من الأسماك هو عدم احتوائها على “مثانة سباحة” وهو الجزء الممتلئ بالغاز ويساعد السمكة على الطفو، “لذا يجب أن تظل في القاع بدون قدرة على الطفو” بحسب ميكي.