- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 1:49 مساءً
تتميز السمكة بخيشوم صغير
في مشهد نادر، التقط أحد الغطاسين في منطقة الكاريبي لحظات مدهشة لم يراها في حياته، لسمكة تمشي على زعانفها باستخدامها كقدمين في قاع البحر، وأثار المقطع استغراب كل من رآه على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبارها واحدة من أغرب الأسماك التي يمكن رؤيتها حول العالم.
وبحسب صحيفة الدايلي ميل، رصد الغطاس ميكي تشارتريس السمكة النادرة ذات الخيشوم القصير في قناة بهوندوراس.
وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر السمكة وهي تمشي ببطء بحثا عن فريسة، ولكن يمكنها السباحة بذيلها إذا ما أصيبت بالفزع، حسب الصحيفة.
وقال ميكي الذي أمضى سنوات في تأريخ الحياة البحرية في جميع أنحاء المنطقة، للدايلي ميل، إن وحش البحر هذا قد يكون أغرب ما رآه.
وما يميز هذا النوع من الأسماك هو عدم احتوائها على “مثانة سباحة” وهو الجزء الممتلئ بالغاز ويساعد السمكة على الطفو، “لذا يجب أن تظل في القاع بدون قدرة على الطفو” بحسب ميكي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أغرب سمكة حول العالم … تمشي على زعانفها في قاع البحر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.