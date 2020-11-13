تراند اليوم : عمرو محمود ياسين يتحول لشخص إستغلالي بعد وفاة والده – إتفرج

ينشغل المؤلف عمرو محمود ياسين في كتابة مسلسله الجديد، وشارك جمهوره بجزء من السيناريو ليزيد من تشويقهم.

نشر عمرو عبر حسابه على Instagram جزء من حوار يدور بين “يوسف” و”سلمى” ويبدو أنهما أبطال مسلسله الجديد.

وأوضح في تعليقه أن “يوسف” سيكون شخص استغلالي.

يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين كان مسلسل “ونحب تاني ليه”.

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“ونحب تاني ليه” بطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.



