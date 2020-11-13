تراند اليوم : وفاة شقيقة الفنان محمد صبحي والعزاء علي الفيسبوك

توفيت شقيقة الفنان محمد صبحي، صباح اليوم الجمعة، وأعلن الفنان تفاصيل عزاء شقيقته، ناعيًا إياها، دون أن يكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكتب محمد صبحي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال – شريف – سناء – سلوي – مجدي .. فقدوا اليوم، شقيقتهم الغالية، نجوى صبحي، رحمها الله، وجعل مثواها الجنة، العزاء عن طريق الصفحة”، كما وضع رقم تليفون؛ لكي يتواصل المعزيين معهم من خلاله.

وكان الفنان محمد صبحي قد أحيا ذكرى وفاة زوجته، وكتب عبر “فيس بوك”،: “زوجتي الحبيبة .. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973، كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف.. عشنا أجمل الأيام بعضها قلق وإحباط .. ولكن المجمل رائع”.

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وأضاف: “نبني فيه أجمل أسرة، وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا.. حبيبتي.. اليوم أقول بثقة .. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمي من أيام أجمل مما عشتها .. أكيد أنت في مكان أعظم، وقد نجاكي الله مما نعيشه اليوم.. حبيبتي أنتظر اللقاء .. وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لي.. يعتنون بي.. ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك .. وطباعك الرائعة”.