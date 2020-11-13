تراند اليوم : شاهد – أول ظهور لوالدة الفنانة ياسمين صبري

نشرت والدة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” السيدة نسرين منشورا لها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لتعلن عن تحقيقها فوزا بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة.

كما ويحتوي المنشور على صورة لوالدة الفنانة والتي ظهرت من خلالها حاملة للميداليات الخمس التي حصلت عليها في المسابقة .

بينما كتبت السيدة نسرين في تعليقها عليها : ” فزت اليوم بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وحطمت الرقم القياسي لمسافة 200 متر حرة في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة وأتطلع لمزيد من الميداليات غدًا ” .