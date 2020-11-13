تراند اليوم : شاهد – مايا دياب تثير الضجة بالبكيني والجمهور مبسوط

نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها على البحر مرتدية مايوه أسود مرصع بالفضي، وسدلت شعرها الأشقر على وجهها، ولاقت صورتها انتقادا من قبل الجمهور الذي راى بالصورة تجاوزا للحدود، بينما تغزل البعض باطلالتها واثارتها.

ومايا دياب من الفنانات المثيرات للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة، حيث نشرت مؤخرا صورة لها هي ترتدي بروتيل أبيض مكشوف الصدر وتنورة قصيرة، ووضعت مكياج ناعم يتناسب مع اطلالتها، ولاقت صورتها اعجاب المتابعين، بينما استاء البعض من استعراض مايا لجسدها.

مايا دياب هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس، مواليد 1980، قدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير من الأعمال الغنائية منها: شكلك ما بتعرف، نيالي فيك، حبيبي، طول بالك، وغيرها، كما لها عدة اعمال في السينما : كلام نسوان، أسد وأربع قطط، الدنيا هيك، وقدمت عدة برامج وهي: الإختيار، هيك منغني، اسأل العرب.