تراند اليوم : زوجة أوس أوس تنهار من البكاء في عيد ميلادها بسبب نجلها – إتفرج

يوافق اليوم عيد ميلاد زوجة نجم “مسرح مصر” محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، والذي حرص على تهنئتها بكلمات مؤثرة.

ونشر أوس أوس عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Instagarm صورة له مع زوجته وعلق عليها كاتبا:”

كل سنه وانتى طيبه ياروحى ويارب ماتيجى سنه وحشه زى اللى فاتت دى علينا تانى وعارف ان مفيش حاجه هتفرحك بعد على (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا وراضيين ومؤمنين بقضاء الله وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش اى حاجه وحشه فيه ياااارب ..كل سنه وانتى جنبى ومعايا”.

من ناحية آخرى كان صرح أوس أوس أنه يعمل مع حمدي الميرغني حالياً على فيلم سينمائي سيتم تصويره خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف أوس أوس أنه سيتعاون مع الميرغني أيضاُ في مسلسل تلفزيوني خلال موسم رمضان المقبل 2021، لكنهما لم يستقرا حتى الآن على أي تفاصيل.

على جانب آخر، يشارك أوس أوس زميله علي ربيع في بطولة مسرحية “صباحية مباركة”.

مسرحية “صباحية مباركة”، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.