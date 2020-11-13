تراند اليوم : نسرين طافش جننت الشباب بإطلالة من السرير..شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش صور لها على خاصية الستوري، وهي في السرير وترتدي روب النوم وكتبت “صباح الحب”.

هذا وكانت قد نشرت نسرين طافش عبر الانستغرام صورة لها وظهرت باطلالة بيضاء ساحرة مع جاكيت بني وطاقية، ووضعت مكياجا برز جمالها وعلقت: “لو كان العام في ساعة لكان الخريف هو ساعة السحر”، ونالت صورتها اعجاب المتابعين وتغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها.

ويذكر ان نسرين طافش قد اثارت الضجة مؤخرا بنبأ خطبتها، حيث تم تداول الكثير من الشائعات حول خطبتها وقيل انها تزوجت من رجل أعمال كويتي، لكنها خرجت وأكدت انها لم تنخطب لرجل خليجي او من الوسط الفني، كما لفتت نسرين طافش الأنظار بمهرجان الجونة بإطلالتها وحضورها، خاصة تصريحها حول رغبتها بإنجاب توأم.