تراند اليوم : علا رشدي عملت رعب لجمهور هي وأولادها – إتفرج

احتفلت الفنانة علا رشد بعيد الخوف أو ما يسمى بـ”الهالوين” وسط ابنها وبنتها.

ونشرت علا صورة مع ابنائها وهما يزينان وجههما بالألوان المائية، وذلك عبر حسابها بموقع وتطبيق Instagram.

وعلقت علا على الصورة كاتبة:”وعندما يصادف عيد الهالوين ، فهذه هي دائما قرعتي!”.

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جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي هو مشاركتها بدور ماجي في مسلسل بـ”100 وش” رمضان 2020 الماضي.

مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.



