شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أحمد زاهر فى كواليس مسلسل "لؤلؤ" قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، والذى سيعرض خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر زاهر وهو يجلس على سلم طائرة، وعلق عليها قائلا: "يارب التوفيق من عندك"، حيث تفاعل المتابعون مع الصورة، وأشادوا بإطلالته وشياكته، والأدوار التى أداها خلال الفترة الماضية، وأبرزها مسلسل "البرنس".



احمد زاهر

وخلال أحداث المسلسل يتزوج زاهر من مى عمر بطلة مسلسل "لؤلؤ" فى أولى بطولاتها التليفزيونية وتتوالى الأحداث بينهما، حيث تجسد مى دور مطربة خلال الأحداث وتعمل فى إحدى الكباريهات، ويكون هناك كثير من المواقف التى تتعرض لها فى بداية مشوارها، حيث صورت فى ديكورات استوديو النحاس فضلا عن ديكور منزلها، خاصة أن مى عمر تمر بأكثر من مرحلة فى أحداث المسلسل .

ويتبقى لفريق العمل حوالى سبوعين تصوير، وتنتهى من تصوير المسلسل بشكل نهائي، ليدخل المسلسل بعدها مراحل المونتاج ليصبح العمل جاهزاً في الوقت التي تحدده الشركة .

مسلسل "لؤلؤ" تدورأحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.