شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل The Crown فى العرض الأول للموسم الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown ، عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل الدرامي اثناء ظهورهم في العرض الأول للموسم الرابع الجديد المقرر عرضه يوم 10 نوفمبر الجاري بعد سلسلة من التأجيلات تسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وظهر نجوم الموسم الرابع في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، وهم على السجادة الحمراء من اجل حضور العرض الخاص الأول وللترويج للموسم الجديد.





وطرحت شبكة نتفليكس تريلر الموسم الرابع من مسلسل والذي يكشف الملامح الأولى للموسم الذى يعرض في 15 نوفمبر، وتظهر أوليفيا كولمان وهى تجسد دور الملكة إليزابيث وقصة زواج ديانا من الأمير تشارليز.