شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون فى كامل أناقته بلقطة جديدة من فيلمه القادم Red Notice.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي داوين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من فيلمه القادم Red Notice، والمقرر عرضه على شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية العام المقبل، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو في كامل أناقته قبل خوض عملية سرقة جديدة من التي سيقودها في العمل الجديد.

ولم تكن تلك هي الصورة الاولي التي يشاركها جونسون من كواليس فيلمه الجديد، فسبق ونشر منذ ايام صورة له وهو يرتدي ملابس باللون الاسود، في ظهور مختلف يبدو ضمن عملاء FBI.

وكان استعاد الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة.