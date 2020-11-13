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شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون فى كامل أناقته بلقطة جديدة من فيلمه القادم Red Notice.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي داوين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة من فيلمه القادم Red Notice، والمقرر عرضه على شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية العام المقبل، حيث ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو في كامل أناقته قبل خوض عملية سرقة جديدة من التي سيقودها في العمل الجديد.
ولم تكن تلك هي الصورة الاولي التي يشاركها جونسون من كواليس فيلمه الجديد، فسبق ونشر منذ ايام صورة له وهو يرتدي ملابس باللون الاسود، في ظهور مختلف يبدو ضمن عملاء FBI.
وكان استعاد الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة.
الفنان العالمي دواين جونسون البالغ من العمر 48 عاما ظهر في صورته المذهلة حينما كان عمره 4 سنوات فقط، معلقا: "4 سنوات من العمر.. أسنان مشوهة وتغير لونها"، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه فتاة قائلاً: "اعتقد الجميع أنني كنت طفلة صغيرة تكبر، ومن الواضح أنه حتى في سن مبكرة جدًا، كان لدي دائمًا طريقة مع جميع الفتيات - أساسًا لأنهن اعتقدن أنني واحدة وشكرا لأمي على قصة الشعر الرائعة".
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