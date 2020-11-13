شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى، وفاة شقيقته نجوى صبحى، حيث كتب مسئول الصفحة على فيس بوك، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقاؤه جمال وشريف وسناء وسلوى ومجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوى صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .. العزاء عن طريق الصفحة".



محمد صبحى على فيس بوك

وكان صبحى قد أحيا، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامز.

ونشر صبحى، صورة له مع زوجته الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".

وتابع صبحى: "حبيبتى.. اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمى من أيام أجمل مما عشتها، أكيد انتى فى مكان أعظم، حبيبتى انتظر اللقاء، وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لى يعتنون بى ويحيطوننى بحبهم الذى فيه رائحتك وطباعك الرائعة".