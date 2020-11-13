شكرا لقرائتكم خبر عن مليون توقيع لاستبعاد آمبير هيرد من Aquaman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه النجمة العالمية آمبير هيرد، حملة شرسة خلال الفترة الأخيرة، بعد تسببها فى استبعاد زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب من سلسلة الإثارة والخيال العلمى Fantastic Beasts، لتأكيد اتهامات العنف المنزلي وخسارته للقضايا التى اشتعلت بينهما على مدار السنوات الماضية.

وحرص عدد كبير من عشاق النجم العالمى جونى ديب، على تدشين عريضة لحصد توقيعات من أجل استبعاد آمبير هيرد من تجسيدها لشخصية خارقة فى فيلم Aquaman، وحصلت العريضة على مليون توقيع حتى الآن من أجل الضغط على شركة الإنتاج واستبعاد هيرد تساوياً مع ديب الذى لم يعد يلعب شخصية الساحر جيلرت جريندلفالد.

وكان قد أطلق عدد من عشاق النجم العالمي جوني ديب، عريضة لإعادته مرة أخرى لتجسيد شخصية الساحر جيلرت جريندلفالد في سلسلة الإثارة والخيال الشهيرة Fantastic Beasts، بعد استبعاده منذ أيام على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة النجمة العالمية آمبير هيرد.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عشاق النجم العالمي صاحب الـ 55 عاماً، قد وقعوا بالفعل على عريضة اعادته مرة أخرى للسلسلة بعد حصد ما يقارب الـ 150 ألف توقيع خلال ساعات للضغط على شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، للتراجع عن قراراها بتنحيه من السلسلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، عدد الذين وقعوا بالفعل على العريضة الذين وصلوا لـ 147402 عبر موقع Change.org الشهير، وسرعان ما لقيت العريضة اقبال كبير في الوسط الفني العالمي بعد خسارة ديب قضية التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن.