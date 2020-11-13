جوائز شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بأسماء نجوم المسرح المصرى والعربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى 19 جائزة فى دورته الخامسة فى كل عناصر العمل المسرحى، ففى مسابقة العروض الكبرى يمنح المهرجان جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل، أما جائزة محمد صبحى فينالها أفضل مخرج، وجائزة حسن عطية لأفضل مؤلف، وجائزة مصطفى شعبان لأفضل ممثل، وجائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة، وجائزة سامى عبد الحميد لأفضل سينوغرافيا، وجائزة تقدم من لجنة التحكيم الخاصة.



جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح بأسماء نجومه ورواده

وفى محورالمونودراما تمنح جائزتين الأولي : جائزة رئيس الهيئة الدولية للمسرح لأفضل عرض والثانية : جائزة لجنة التحكيم الخاصة وفي مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية يقدم المهرجان جائزة أفضل عرض وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وفي مسابقة جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحي المعروفة باسم "جائزة أحمد سخسوخ" يقدم خلالها ثلاث جوائز: أفضل نص مسرحي طويل وأفضل نص مسرحي قصيروأفضل نص مونودراما.

وفى مسابقة جائزة العمل الأول للشباب جائزة المخرج عصام السيد تمنح ثلاث جوائز لأفضل مخرج شاب في ثلاث مراكز الأول والثانى والثالث.

جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2019 تمنح فيها جائزان الأولي لأفضل شخصية مسرحية عربية شابة والثانية لأفضل شخصية مسرحية مصرية وتمنح هاتان الجائزتان عبراستفتاء سري بين عدد من الشخصيات المسرحية المصرية والعربية لاختيار أفضل شخصية مسرحية شابة مصريا وعربيا وذلك من خلال لجنة بأمانة سر الدكتورة عبير فوزي حيث اختارت اللجنة المخرج المسرحي المصري "إسلام إمام" كأفضل شخصية مسرحية مصرية شابة و الفنان اللبناني "قاسم إسطنبولي" كأفضل شخصية مسرحية عربية شابة عن العام 2019 .

أما عن آخر الجوائز فهي جائزة أفضل شخصية مهنية في المهرجان وهى جائزة متنح لأفضل إدارى أو فنى أو أى شخص عمل بجد واجتهاد داخل لجان المهرجان بترشيح من اللجنة العليا للمهرجان واللجان التنفيذية للمهرجان ومن حق لجنة التحكيم الاشتراك فى الترشيح وسيعلن عنها في حفل الختام .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحى.