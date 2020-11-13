شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح لأحمد أمين: أشكرك على تركيزك وإخلاصك وموهبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد ممدوح رسالة تهنئة وإشادة للفنان أحمد أمين بعد نجاح دوره فى مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث جسد شخصية رفعت إسماعيل، حيث نشر صورة أمين عبر إنستجرام، وعلق عليها "أحمد أمين، أشكرك على تركيزك وإخلاصك وموهبتك اللى أمتعتنا بيها فى رحلتنا مع رفعت إسماعيل.. إنت مكسب كبير لينا.. أشكرك مرة تانية".



محمد ممدوح على انستجرام

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، آراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : "تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين"، فيما قال محمود: "ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع"، وقال مصطفى: "الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار".