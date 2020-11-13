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إيمى سمير غانم حزينة لوفاة كلبها.. وجمهورها: ربنا يصبرك يا حبيبتى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة إيمى سمير غانم عن حزنها الشديد لوفاة كلبها، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، عدة صور لها مع الكلب الراحل، ولم تعلق سوى بإيموجى "قلب مكسور" فى إشارة إلى حزنها عليه، بينما حرص متابعوها على تقديم العزاء لها، وعلقت إحدى متابعاتها: "حبيبة قلبى.. ربنا يصبرك"، فيما قالت ثانية: "حبيبتى ربنا يقويكى.. صعب أوى.. إن شاء الله هو فى مكان أحلى بكتير".

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يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.

 

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من ناحية أخرى أكد النجم حسن الرداد، خلال استضافته مؤخرا مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء دى إم سى"، الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن شائعات انفصاله عن زوجته النجمة إيمى سمير غانم موضوع محير من فترة كبيرة، حيث بدأ يسمع عنه فى شهر العسل بعد زواجه منها، مضيفا أن هناك عددا من صفحات السوشيال ميديا هى السبب فى ذلك للترويج لتلك الشائعة.

 

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فيما قالت زوجته الفنانة إيمى سمير غانم فى مداخلة أثناء لقائه إنها منذ فترة كبيرة لم تشاهد فيلم قوى زى "توأم روحى"، وتعتبره من أفضل الأفلام التى نفذت، مضيفة أن زوجها حسن الرداد ممثل مجتهد يليق فى أى دور يقوم به سواء كوميدى أو رومانسى أو أكشن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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