الليلة.. عزت العلايلي ضيف "الجمعة في مصر" على "mbc مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه المذيعة ياسمين سعيد على "MBC مصر"، مساء اليوم الجمعة، عددا من القضايا.
يستضيف البرنامج في الفقرة الأولى د.مها طلعت المستشارة الاقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، وفي الفقرة الثانية يستقبل البرنامج الشيخ أحمد المالكي باحث بمشيخة الازهر، ود. إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي.
ويستضيف البرنامج في الفقرة الثالثة الفنان الكبير عزت العلايلي في حوار حول مشواره الفني الطويل، بعد تكريمه من مهرجان الأسكندرية السينمائي، بالدورة 36 والتي حملت اسمه، وانتهت فعالياتها أمس الخميس.
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