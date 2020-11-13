محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.
إيمان ظهرت في الجلسة التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات بإطلالة مختلفة.
جدير بالذكر أن أخر أعمال إيمان العاصي، كان مسلسل "بخط الإيد" وشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، وينتمي للمسلسلات طويلة الحلقات وعُرض في الموسم الشتوي خارج السبلق الرمضاني.
القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام. إيمان ظهرت في الجلسة التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات بإطلالة مختلفة. جدير بالذكر أن أخر أعمال إيمان العاصي، كان مسلسل "بخط الإيد" وشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، وينتمي للمسلسلات طويلة الحلقات وعُرض في الموسم الشتوي خارج السبلق الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان العاصي بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.