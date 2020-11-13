إيمان العاصي بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

إيمان ظهرت في الجلسة التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات بإطلالة مختلفة.

جدير بالذكر أن أخر أعمال إيمان العاصي، كان مسلسل "بخط الإيد" وشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، وينتمي للمسلسلات طويلة الحلقات وعُرض في الموسم الشتوي خارج السبلق الرمضاني.

القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام. إيمان ظهرت في الجلسة التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات بإطلالة مختلفة. جدير بالذكر أن أخر أعمال إيمان العاصي، كان مسلسل "بخط الإيد" وشارك في بطولته أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، وينتمي للمسلسلات طويلة الحلقات وعُرض في الموسم الشتوي خارج السبلق الرمضاني.