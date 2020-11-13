تراند اليوم : مصر: حبس "الشاب الساخر" من إذاعة القرآن الكريم

قررت النيابة، حبس صانع محتوى كوميدي بعد أن سخر من أداء مذيعي شبكة القرآن الكريم ذات الانتشار الواسع في البلاد.

وأمرت النيابة بحبس محمد أشرف، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمى برامج إذاعة القرآن الكريم، ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعى من شأنه التحقير من الإذاعة.

وبدأت الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا قبل أسابيع عند تداول مقطع فيديو لصانع المحتوى الكوميدي، يظهر فيه أمام جمهور متحدثًا بسخرية عن أداء بعض مذيعي الإذاعة الأشهر في مصر والعالم العربي، وأحد برامجها بعنوان "بريد الإسلام".

وقال أشرف، في بداية المقطع، إن "أكتر ناس بشوفهم تتكلم بطريقة غربية هي إذاعة القرآن الكريم".

واشتعلت موجة من الغضب بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا هاشتاج (وسم) #إذاعة_القرآن_الكريم.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام (رسمية)، في بيان، إنها "ستخاطب على الفور الجهات المعنية لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم".

وأضافت أن الإذاعة "لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".

وشددت على أنها "لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا".

كما أدانت وزارة الأوقاف ودار الإفتاء في مصر، في بيانين منفصلين، مقطع الفيديو، مع إشادة بدور إذاعة القرآن الكريم.

وقالت هاجر سعد الدين، من أشهر مذيعي تلك الإذاعة والتي نالها جزء من مقطع الفيديو، إن "التهكم غير مقبول، والحرية لها حدود".

ومع تصاعد التضامن مع الإذاعة، قال الكوميدي أشرف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إنه لا يعلم سبب انتشار الفيديو حاليًا، والذي كان يقلد فيه وليس يسخر، مؤكدًا أنه يعتذر لمن أساء لهم المقطع.‎

وأردف: "الناس أخذت فيديو قصير دقيقتين بس من حفلة كاملة، عملناها من شهر يناير 2019، نتكلم فيها عن التعليق الصوتي بشكل عام، وأخدوا بس فقرة إذاعة القرآن الكريم، أنا مغلطتش في الدين".

وأضاف أنه يكن كل احترام وتقدير لإذاعة القرآن الكريم، وأنه تربى على أصوات مذيعيها، لافتا إلى أنه تعرض لانتقادات شديدة.

وظهر مناصرون للشاب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلين إنه كان ينتقد أداء أشخاص، ولم يسخر من الدين أو الإذاعة.

وتساءلت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عبر "تويتر": "هل الناس مَش قادرة (لا تستطيع أن) تفرق بين قدسية القرآن الكريم وبين أن مذيعين تلك الإذاعة بشر زينا (مثلنا) لنا حق انتقادهم".

وأُنشئت إذاعة القرآن الكريم في مارس 1964، وتذيع المصحف مرتلا بأصوات مشاهير وكبار القراء، وتقدم برامج معنية بالفكر الإسلامي، وتنقل الشعائر من مختلف الأماكن، ومعروف تواجدها الكبير في بيوت المصريين.