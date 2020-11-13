وفاة شقيقة الفنان الكبير محمد صبحي

أعلن الفنان القدير محمد صبحي عن وفاة شقيقته نجوى، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت الصفحة الرسمية للفنان القدير قائلة : " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة.. العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون". صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة.. العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون". ويذكر ان كان كشف الفنان محمد صبحي، عن تنظيم احتفالية فى شهر ديسمبر المقبل، ليقول من خلالها شكرًا للفنانين الذين قاموا بالعمل معه خلال مسيرته الفنية، مضيفًا أنه سيتم تكريم النجم الراحل محمود ياسين، الراحل نور الشريف

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