حرص الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "أوس أوس" عبر حسابه قائلًا : "كل سنه وانتى طيبه ياروحى ويارب ماتيجى سنه وحشه زى اللى فاتت دى علينا تانى وعارف ان مفيش حاجه هتفرحك بعد على (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا". زى اللى فاتت دى علينا تانى وعارف ان مفيش حاجه هتفرحك بعد على (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا". وتابع الفنان محمد أسامه حديثه قائلًا : "وراضيين ومؤمنين بقضاء الله وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش اى حاجه وحشه فيه ياااارب.. كل سنه وانتي جنبي ومعايا". اى حاجه وحشه فيه ياااارب.. كل سنه وانتي جنبي ومعايا". يذكر أن أخر أعمال الفنان أوس أوس مسرحية "صباحية مباركة" ويشاركه البطولة كل من علي ربيع، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، حسام داغر، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاد زوجته .. أوس أوس : يارب ماتيجى سنه وحشه زى اللى فاتت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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