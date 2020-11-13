الأحد.. احتفال عبد الرحمن الشرقاوي بالست وسيلة وأمسية لشعراء السويس

بمناسبة الذكري الثالثة والثلاثين علي رحيل الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، يقيم بيت الشعر العربي " ببيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوقالتنمية الثقافية في الرابعة مساء الأحد 15 نوفمبر، ورشة شعراء جامعات مصر، تتضمن الورشة قراءات لأهم أعمال الكاتب الكبير والتي اثرت الذائقة المصرية.
يعقب الورشة في السادسة أمسية شعرية للإحتفاء بشعراء السويس يشارك فيها الشعراء : صباح هادي، علاء الدين علي، محمود السنوسي، محمد عبد الرؤوف، يدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.
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