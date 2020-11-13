الليلة.. علي الهلباوي يحيي حفلًا للإنشاد الديني في ساقية الصاوي

يستعد المطرب والمبتهل، علي الهلباوي، لإحياء حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

من المقرر أن يقدم "الهلباوي" خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات، ومنها:

"قل للمليحة، دوم، مرسال لحبيبتي".

ويشار إلى أن المنشد علي الهلباوي، المنشد والمرتل، يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، ينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغنى والشاعر.

قدم الهلباوي أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية، بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.