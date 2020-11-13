غدًا.. معرض صور تذكارية وصالون ذاكرة الوطن يناقش مسيرته

بمناسبة مرور 153 عاما علي ميلاد رائد الإقتصاد المصري طلعت باشا حرب، والتي توافق 25 نوفمبر 1867، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غدًا السبت، صالون "ذاكرة الوطن".

يستضيف الصالون عدد من كبار

أساتذة التاريخ والمؤرخين: د . أشرف مؤنس مدير مركز دراسات الشرق الوسط بجامعة عين شمس، الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، الكاتب والمفكر سامي الزقم، وحديث حول دوره في تمصير الإقتصاد المصري والتحديات التي واجهها من المحتل الإنجليزي، ونهضته بالإقتصاد في فترة دقيقة من تاريخ البلاد، كما يتحدث ضيوف الصالون عن تأسيسه لبنك مصر، يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي.

يسبق الصالون في الخامسة مساء معرض صور تذكارية عن حياة رائد الإقتصاد يتناول العديد من الصور النادرة والتي تؤرخ لحياته ومسيرته الإقتصادية .