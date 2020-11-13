بعد إصابته بكورونا… إيلون ماسك يسخر من الفيروس المستجد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد إجراء فحوصات أثبتت أنه مصاب بالفيروس المستجد، سخر مؤسس أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من كورونا.

وكان ماسك قد أعلن أنه أجرى أربعة فحوصات لفيروس “كوفيد -19″، جاءت نتائج اثنين منها إيجابية.

ونشر “ماسك” تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلاً: إنه يعاني من أعراض البرد المعتادة، ولا يوجد شيء غير معتاد حتى الآن.

نفس الاختبار ونفس الممرضة!

وأضاف “ماسك” في تغريدة ساخرة أنه أجرى اختبار فيروس “كورونا” أربع مرات في يوم، جاء اثنين سلبيين واختبارين إيجابيين، على الرغم من أنها “نفس الآلة ونفس الاختبار ونفس الممرضة”.

ويعتقد الملياردير الأمريكي أن أشخاصًا آخرين يواجهون مشكلات مماثلة في اختبارات فيروس “كوفيد-19” – الذي أصاب ما يقرب من 53 مليون شخص حول العالم – غير الموثوق بها.

وتقدر القيمة السوقية لشركة تسلا اليوم بنحو 390.31 مليار دولار مقابل 210 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، بزيادة قدرها 180.31 مليار دولار خلال أقل من 4 أشهر.

وتخطت القيمة السوقية لشركة تسلا الأمريكية العديد من الشركات أبرزها تويوتا اليابانية، وكوكاكولا، وديزني، وسيسكو، وميرك، وإكسون موبيل.

ولكن أنباء إصابة مؤسس شركة تسلا بفيروس كورونا، ربما تحد من مكاسب سهم الشركة الذي وصل إلى 423 دولارا، وسط توقعات بأن يتراجع إلى الحد الأدنى له وهو 409 دولارات، حال التأكد من ثبوت الإصابة، بحسب “العين الاخبارية”.