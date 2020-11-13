“كورونا” يخطف والدة الممثلة بونيتا سعادة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

بكلمات مؤثرة، ودعت الممثلة بونيتا سعادة والدتها للمرة الأخيرة بعد أن خطفها فيروس كورونا إلى الأبد.

وقالت، ” عندما ينتقل شخص من هذه الأرض، لا يفارقنا بالفعل، إنّما يبقى في القلب والعقل”، وتابعت: “أنا جداً حزينة لرؤيتها عانت بسبب حقيقة مرّة اسمها كورونا”.

يذكر أن فيروس كورونا خطف ملايين الأرواح حول العالم لحد اليوم فيما يتسابق العماء على إصدار لقاح يحمي البشرية منه.