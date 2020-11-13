“كورونا” يخطف والدة الممثلة بونيتا سعادة

بونيتا سعادة
بكلمات مؤثرة، ودعت الممثلة بونيتا سعادة والدتها للمرة الأخيرة بعد أن خطفها فيروس كورونا إلى الأبد.
وقالت، ” عندما ينتقل شخص من هذه الأرض، لا يفارقنا بالفعل، إنّما يبقى في القلب والعقل”، وتابعت: “أنا جداً حزينة لرؤيتها عانت بسبب حقيقة مرّة اسمها كورونا”.
يذكر أن فيروس كورونا خطف ملايين الأرواح حول العالم لحد اليوم فيما يتسابق العماء على إصدار لقاح يحمي البشرية منه.
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