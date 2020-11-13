تراند اليوم : محمد محمود عبد العزيز عن والده : أعصابي تعبانة من يوم وفاته – إتفرج

قال الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز إنه لا يستطيع التحدث عن والده لأنه إذا بدأ يحكي عن ذكرياته معه سيبكي.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” وجه محمد الشكر للبرنامج ولكل القنوات التي اهتمت بإحياء الذكرى الرابعة لوالده.

وأكد محمد أن ذكرياته والمواقف التي جمعته بوالده الفنان محمود عبد العزيز لا تنسى، وأنه لا يحب الظهور في البرامج والحديث عن والده لأنه يتعب كثيرا ولا يتمالك نفسه من البكاء.

وأكد أنه وشقيقه كريم حتى هذا اليوم لا يستطيعان مشاهدة أعمال والدهما التي تعرض على شاشة التليفزيون.

واختتم كلامه مؤكدا أن والده وجه رسالته من خلال أعماله، وهو ما وضح من حديث الناس عنه بعد وفاته.

كان الفنان محمود عبد العزيز قد رحل في 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عاما.



