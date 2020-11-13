تراند اليوم : إلقاء القبض علي محمد أشرف بتهمة الإستهزاء من إذاعة القراءن الكريم

قررت النيابة حبس محمد أشرف، الـ”استاند آب كوميدي”، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بازدراء الدين الإسلامى وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمى برامج إذاعة القرآن الكريم ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعى من شأنه التحقير من الإذاعة.

كان محمد أشرف ظهر في فيديو من حفل “جلوكال شو” يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم قائلا “أكتر ناس بشوفها بطريقة غريبة هى الإذاعة بتاعت القراَن الكريم، دي أكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لي مش عارف بيتكلموا كده ليه”.

الفيديو يعود تاريخه إلى يناير الماضي، لكن أعيد نشره منتصف أكتوبر وتعرض أشرف لانتقادات كثيرة وصلت لحد التهديدات.