تراند اليوم : بوسي تكشف أسرار أزمتها مع والدها.. إتفرج

كشفت المطربة المصرية بوسي عن أسرار جديدة حول علاقتها بوالدها، مؤكدة أنه يحاول ابتزازها واستغلالها.

وقالت بوسي، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة “سي بي سي”، مساء الخميس: “مكنتش أعرف حاجة عن أبويا منذ لحظة انفصاله عن أمي، مكنش موجود في حياتي، وظهر مؤخرا من أجل تشوية صورتي.. أبويا لم ينفق المال لتربيتي، ومن صغر سني بشتغل، وبحاول أساعد أمي”.

وتابعت: “أبويا كان بيطلب مني فلوس بعد وفاة أمي وكان عمري 17 سنة ولم يعزني في وفاتها.. لا توجد علاقة بيني وبين والدي لأنه انفصل عن أمي قبل ما اتولد، ومعرفش حاجة عنه، وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا”.

وأضافت: “مفيش حاجة تقدر تكسرني، تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى من أقرب الناس ليا، ولأن شخصيتي قوية أستطيع التعامل ولا أسمح لأي موقف أن يؤثر على حياتي”.

وأشارت بوسي في حديثها إلى أنها تعرضت لمواقف صعبة كثيرة، لافتة إلى أنها هربت خارج مصر وتركت ابنها لمدة 10 أشهر قبل عيد ميلاده بيوم واحد، موضحة أنها مرت بأسوأ حالة بسبب البعد عن ابنها.

وعن مشكلة الشيكات وصدور العديد من الأحكام ضدها أوضحت بوسي أن هذا الأمر أثر عليها وعلى عملها، وعندما حلت أمر الشيكات وهي خارج مصر ظهرت مشكلة انتشار فيروس كورونا، ما منعها من الرجوع لمصر حتى تم فتح الطيران مرة أخرى، ونجحت في العودة لمصر مؤخرا.

