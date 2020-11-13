تراند اليوم : ديزني تؤجل عرض مسلسل “واندافيجن”.. شاهد

أعلنت شركة ديزني أن مسلسل “واندافيجن” سيعرض على منصتها الرقمية يوم 15 يناير/كانون الثاني بدلا من ديسمبر/كانون الأول.

والمسلسل من بين عدة مسلسلات مهمة تعول عليها ديزني لاجتذاب مشاهدين جدد لمنصة ديزني بلاس، التي دشنتها قبل عام.

والمسلسل الذي تبلغ مدة عرضه ست ساعات هو أول عمل من إنتاج استوديوهات مارفل أنتج خصيصا لمنصة ديزني بلاس، وهو من بطولة إليزابيث أولسن في دور البطلة الخارقة سكارلت ويتش وبول بيتاني في دور فيجن، وظهرت الشخصيتان من قبل في سلسلة أفلام (أفنجرز) “المنتقمون”.

وأعلنت ديزني في أغسطس/آب أن منصة ديزني بلاس، المنافسة لنتفليكس، سجلت أكثر من 60 مليون مشترك.



