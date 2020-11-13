فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

0 نشر
بوسي فوزي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

أقيم حفل ختام الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء الخميس، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة .

وشهد الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسكندرية، حضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي.

وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عددا كبيرا من نجوم الفن من بينهم عزت العلايلي، وإلهام شاهين، وصلاح عبدالله، وكارول سماحة، والمخرجة إيناس الدغيدي.

9cc1bd47c7.jpg

يذكر أن الدورة الـ36، للمهرجان برئاسة الأمير أباظة، تعد دورة استثنائية بسبب جائجة ، وحرصت إدارة المهرجان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة، والاستعانة بوزارة الصحة للتأمين الطبي، وبدأت فعاليات المهرجان الخميس الماضي، وتم إلغاء حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية.

4add4c9e51.jpg

a0ec9f3d94.jpg

e29be61670.jpg

 


الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"