تراند اليوم : جوائز مهرجان الإسكندرية.. كارول سماحة أفضل ممثلة- شاهد

أهدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة درع تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط إلى وطنها لبنان.

وقالت كارول سماحة في حفل الختام الذي أقيم مساء الخميس: “أنا سعيدة أنني أتحدث الآن من بلدي مصر التي عشت فيها ما يقرب من سبع سنوات، والمفرح بالنسبة لي أنه يتم تكريمي فى مصر كممثلة لبلدي لبنان، وهذا الدرع يعتبر إهداء لكل فنان لبناني ومبدع لبناني يحاول أن يقدم صورة جيدة للبنان”.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، عن الجوائز في حفل الختام، وحصد الفيلم اليوناني “باري”، في مسابقة الأفلام الطويلة جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم “نافذة على البحر”.

وذهبت جائزة يوسف شاهين (أفضل مخرج) لـ”سيا ماك اعتمادي” عن الفيلم اليوناني باري، وكانت جائزة نجيب محفوظ (أفضل سيناريو) لـ”لويس مويا ريجرادو” عن الفيلم الإسباني “نافذة على البحر”.

وحصد الفنان ربيع جليم جائزة أفضل ممثل عن الفيلم المغربي “اللكمة”، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للنجمة اللبنانية “كارول سماحة” عن فيلم “بالصدفة” مناصفة مع “إيما سواريز” عن فيلم “نافذة على البحر”.

وذهبت جائزة القدس للإنجاز الفني للفيلم السوري “غيوم داكنة”، لأنه يعبر عن معاناة أبطال الفيلم من ظروف قاسية وحقيقية على أرض الواقع، فيما ذهبت جائزة كمال الملاخ للعمل الأول (إخراج) للفيلم اللبناني “مفقود”، وذهبت جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربي لـ”اللكمة” من المغرب.



