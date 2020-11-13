تراند اليوم : “نتفليكس”: تعلن عن شراكة مع “تلفاز 11” السعودية لإنتاج 8 أفلام جديدة

أعلنت شبكة «نتفليكس» العالمية عن عقد شراكة مع «المجموعة السعودية للإنتاج والتمويل (تلفاز 11)» لإنتاج 8 أفلام جديدة سيُطرح أولها أواخر عام 2021، حيث أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح تجربة مجموعة أفلام «ستة شبابيك من الصحراء».

وقالت «نتفليكس» إنها ستستثمر في القدرات الإبداعية لاستوديوهات «تلفاز 11» من أجل إنتاج قصص تعبّر بكل شفافية عن الثقافة السينمائية الغنية للمنطقة على الشاشات، بهدف استقطاب جمهور واسع على المستويين العربي والعالمي.

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لدى «نتفليكس»: «نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا.

ولهذا السبب نعمل على توسيع مكتبتنا من المحتوى السعودي وإبراز جمال القصص السعودية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع صناعها لإنتاج قصص حقيقية ومثيرة للاهتمام سيكون لها صدى واسع بين الجماهير العربية والعالمية».

وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن استوديوهات «تلفاز 11» قدمت حقبة جديدة من فن سرد القصص في العالم العربي بطريقة مبتكرة ومؤثرة كان لها تأثير كبير على الثقافة الشعبية السعودية عبر تقديم محتوى ترفيهي وملامس للواقع،

حيث تجمع المشاريع المقبلة مجموعة من رواة القصص غير التقليديين والمهتمين بالجمع بين الروايات المستمدة من الثقافة العربية والعناصر الكوميدية والإنسانية.

وأسس كل من علاء يوسف فادان وعلي الكلثمي وإبراهيم الخير الله استوديوهات «تلفاز 11» بهدف تلبية الرغبة القوية للتعبير الإبداعي في السعودية والمنطقة عموماً.

وكان إبراهيم الخير الله من بين 4 كوميديين مثّلوا العالم العربي في برنامج «كوماديز أوف ذا وولد» من «نتفليكس»، وهو أول إنتاج عالمي من نوعه يجمع بين 47 كوميدياً من 13 منطقة مختلفة حول العالم في عمل «ستاند آب» كوميدي.

وذكر البيان الصادر أمس أن علي الكلثمي عمل ضمن مسيرة تمتد 9 سنوات، وخلالها أنتج وأخرج وألف كثيراً من الأفلام؛ من بينها فيلم «وسطي» الذي يبث على شبكة «نتفليكس» العالمية بوصفه جزءاً من مجموعة «ستة شبابيك في الصحراء».

