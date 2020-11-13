بعد ترشّح “معجزة في الزنزانة 7” لجائزة الأوسكار.. هل تتقدم كوريا بشكوى للمحمكة الدولية؟

متابعة بتجــــــــــرد: رغم الترحاب الكبير من قبل جمهور الممثل التركي اراس بولوت اينملي، بترشيح فيلمه “معجزة في الزنزانة 7” ليمثل تركيا في جوائز الاوسكار للعام 2021، واستقبالهم للخبر بفرح كبير، الا أنّ هذه الفرحة لم تكتمل، بعد انتقادات طالت هذا الترشيح من قبل نقاد بسبب عدم رضاهم عنه لأنّ قصة الفيلم ليست قصة تركية أصلية، بل مقتبسة من فيلم كوري يحمل الاسم نفسه، وهاجموا الفيلم، ومن بين هؤلاء المخرج التركي كيفانش برونو الذي كتب في حسابه عبر “إنستغرام ” منتقداً ذلك، ووصف ترشيح الفيلم بأنّه شيء غريب وأمر خاطئ وحزين أن يذهب فيلم مثل هذا إلى جائزة هكذا.

وقال إنّه متأكد أن المخرج والمنتج وكل من ساهم في صناعة هذا الفيلم متفاجئون بهذا الترشيح، كون الفيلم ليس قصة تركية أصلية، واستغرب ألا يتم اختيار فيلم تركي أصلي رغم وجود كتّاب وكتاب سيناريو كثر في تركيا.

وقال في منشوره: “هل فكّر أحد أنّ كوريا يمكن أن تعترض وأن ترفع دعوى وتوصلها إلى المحكمة الدولية؟”، وتساءل: “كيف سيكون أثر ذلك على سينما بلادنا والترويج لها؟”.