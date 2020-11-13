بطل “التفاح الحرام” يحتفل بموته بجنازة راقصة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى دور طلعت بولوت، بطل مسلسل “التفاح الحرام” بموته. ونشر الممثل التركي مقطع فيديو وهو يحتفل بانتهاء دوره ظهر فيه محمولاً من قبل زملائه على الأكتاف، يرقص وكأنه ميت.

وعلّق المتابعون على الفيديو بأنه جنازة راقصة، فيما علّق بولوت على الفيديو قائلاً: “قالوا إنه مات… لقد حرك الكتفين أيضاً”، ويقصد أنه رقص.

وكان المسلسل شهد انسحاب خمسة ممثلين من طاقم العمل، الأمر الذي سبب صدمة لمتابعي المسلسل، وخصوصاً خروج طلعت بولوت الذي يعتبر بطلاً رئيسياً في العمل، فيما كانت المفاجأة الأكبر انضمام الممثل بيرك اكتاي بطل مسلسل “المحارب” إلى العمل، وانفصاله عن “المحارب” رغم أنه كان قد جدد عقده لموسم جديد.