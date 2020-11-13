بعد “المثلية الجنسية”.. عمر الشريف يشارك في مسلسل إسرائيلي

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار عمر طارق عمر الشريف، حفيد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة، حالة من الجدل، بعد إعلانه المشاركة في بطولة مسلسل إسرائيلي.

ونشر عمر عبر حسابه الشخصي على موقع نشر الصور والفيديوات “إنستغرام”، صورة من خبر نُشر في موقع “deadline”، عن انضمامه لبطولة الموسم الثالث، من المسلسل الإسرائيلي “The Baker and The Beauty”، وعلّق قائلاً: “متحمس للغاية للانضمام لواحد من أفضل المسلسلات التي صُنعت بالنسبة لي”.

وسبق أن أثار حفيد عمر الشريف جدلاً واسعاً بعد إعلانه عن ميوله المثلية، عقب هجرته نهائياً من مصر، بعد وفاة جده الفنان عمر الشريف.

وولد عمر في كندا، لأب مسلم هو طارق عمر الشريف، وأم يهودية، ودرس في إنكلترا، وانتقل للعيش في أميركا.

ويثير حفيد عمر الشريف الجدل دائماً بسبب الصور التي ينشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، ومجاهرته بالشذوذ الجنسي.

وبدأ حياته الفنية من مسلسل “وجه القمر” مع جدته الفنانة فاتن حمامة في العام 2000، وشارك مع جده الفنان عمر الشريف، والفنان عادل إمام، في فيلم “حسن ومرقص” في العام 2008.

كما شارك مع جده، والفنان خالد النبوي في فيلم “المسافر” في العام 2009، وشارك في فيلم “The secret scripture” في العام 2016، مع الفنان العالمي “إيرك بانا”، وفي الفيلم القصير “11th Hour”، مع سلمى حايك، وفي مسلسل “Mélange”.