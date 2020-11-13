بعد إجباره على التنحّي عن دوره.. هل يعود جوني ديب إلى Fantastic Beasts بفضل معجبيه؟

متابعة بتجــــــــــــرد: وقّع معجبو الممثل الأميركي جوني ديب على عريضة إلكترونية تطالب بإعادة الممثل إلى سلسلة أفلام Fantastic Beasts المأخوذة من رواية تحمل نفس الإسم للكاتبة البريطانية ج.ك رولينغ ومن إنتاج شركة وارنر بروس.

وتجاوز عدد التوقيعات الـ150.000 بانتظار زيادتها في الساعات المقبلة.

وكان استُبعد ديب عن دوره في السلسلة بعد خسارته الدعوى القضائية التي رفعها ضد صحيفة “ذا صن” البريطانية التي اتهمته بالإعتداء على زوجته آمبر هيرد بالضرب خلال فترة زواجهما القصيرة التي لم تتجاوز العامين.

ومن الطبيعي أن تدفع هذه الحادثة بشركات إنتاجية كثيرة لعدم التعامل مع ديب تجنبًا للفشل.

ومن هذا المنطلق، قرّر محبّو جوني السعي لعودة ممثّلهم المفضّل إلى “وحوش مذهلة”، مطالبين الشركة المنتجة الإستماع إلى الجمهور وإلاّ سيكون التصعيد بمقاطعة مشاهدة أفلامها.