“سيدة البحر” في دور العرض السعودية

نقلنا لكم – بتجــــــــرد: بعد النجاح الكبير والإشادة التي حصل عليها من نقاد الفن في المحافل السينمائية العالمية، أعلن عن عرض فيلم “سيدة البحر من “إيمج نيشن أبوظبي” في دور العرض بالمملكة ابتداء من اليوم، بعد العرض الافتتاحي الذي أقيم مساء أمس وحضرته شهد أمين في الرياض برفقة نجمي الفيلم الممثّلة بسيمة حجّار والممثّل يعقوب الفرحان، وعقب عرض الفيلم نقاش حواري عن الفيلم بين فريق العمل وعدد من أبرز المخرجين والنقاد السينمائيين السعوديين، إضافة إلى عشاق ورواد السينما المستقلة.

ويستكشف فيلم “سيدة البحر” الدور المتغير للمرأة في المجتمع من خلال قصة بطلة الفيلم “حياة”، وهي فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة تُقرر اختيار مصيرها وترفض أن تقدّمها قريتها لمخلوقات غامضة تعيش في البحر المجاور لقريتها.

ويقدم الفيلم حكاية خيالية منسوجة باللونين الأبيض والأسود تتناول التبعات الاجتماعية والعائلية والشخصية لقرار بطلة القصة “حياة” في تحدي التقاليد واختيار طريقها الخاص.

عُرض الفيلم لأول مرة في عام 2019 خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحصد جائزة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً، ومنذ ذلك الحين، عُرض الفيلم في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم منها في لندن ولوس أنجلوس وقرطاج والقاهرة، وكان قد فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة.

وقالت شهد أمين، مؤلفة ومخرجة فيلم “سيدة البحر”: “يتناول فيلم “سيدة البحر” الشعور بالانتماء وتقرير المصير على نطاق عالمي. وبصفتي مخرجة سعودية، أشعر بأن لذلك أهمية خاصة بالنسبة لجمهور المملكة، ينسج الفيلم حكاية خيالية تعكس التجارب التي مرت بها نساء عديدات حول العالم، ويتضمن الكثير من رسائل التي تتمحور حول التمكين والاستقلالية بما يتوافق مع التطور الثقافي والإبداعي في المنطقة، لذلك يسعدني أن يكون العرض الأول للفيلم على شاشات السينما في بلدي الأم”.

وأدى دور البطولة في الفيلم كل من بسيمة حجّار في دور حياة، وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة “فيلم سوليوشنز”، ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شركة “إماجيناريوم فيلمز”، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري.

وتولّت شركة “إيمج نيشن أبوظبي” إنتاج فيلم “سيدة البحر”، وهي إحدى الشركات الرائدة والحائزة العديد من الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، وتمتلك سمعة عريقة في دفع حدود الإبداع والابتكار نحو آفاق جديدة. وتمتلك شركة “إيمج نيشن” سجلاً حافلاً بالإنجازات في تطوير أعمال فنية عالية الجودة تجمع بين المواهب المحلية والخبرات الدولية، وحققت نجاحاً مدوياً على الصعيد العالمي، إذ عُرضت إنتاجاتها الفنية في أكثر من 400 مهرجان سينمائي دولي، ونالت العديد من التكريمات والجوائز المرموقة في الصناعة، بما في ذلك جائزتا أوسكار وجائزة من الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (بافتا) وجائزة إيمي.