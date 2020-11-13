تسجيل صوتي – شيرين عب الوهاب تكشف حقيقة طلاقها

متابعة بتجــــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “mbc trending”، الذي يعرض على قناة mbc4، ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الشائعة التي تجددت خلال الفترة الماضية، حول طلاقها بسبب خلاف مع زوجها الفنان حسام حبيب، بعد استيلائه على جزء من أموالها بموجب توكيل رسمي منها إليه يستطيع من خلاله إدارة أموالها.

ونفت شيرين هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن لديها موظفين يقومون على إدارة أموالها وهذا هو تخصصهم، بينما حسام حبيب يساعدها فقط في الشأن الفني من خلال تلحين أو توزيع أغانيها.

وأضافت أن رأيها في سبب تكرار هذه الشائعات هو فراغ لدى البعض و”دعاية ببلاش” على حد وصفها، متابعة: “للأسف كنت فاكرة الناس بعد الكورونا هتتغير، وهيبقوا إيجابيين أكتر، لكن كورونا ماعلمتناش حاجة، في ناس عايشين على الثرثرة مش بعمم بس في بعض الناس اللي لسه بتثرثر”.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، بسبب خلاف شديد حصل بينهما، وبحسب الأخبار المتداولة التي أفادت بأن حسام لجأ إلى توقيع وسحب وقبض أموال تعود لزوجته، بحكم أنه يملك توكيلاً مالياً منها، مما دفع الأخيرة إلى ملاحظة تلاعب في أرصدتها المصرفية ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون علمها.