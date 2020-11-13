بوسي تكشف حقيقة اتهامات والدها لها ولماذا سافرت بعد الحكم عليها

متابعة بتجــــــــــــرد: حلت الفنانة المصرية بوسي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” الذي تقدمه على قناة cbc، حيث قالت إنها صُدمت من تصريح والدها حول مناشدتها لرعايته والإنفاق عليه، قائلة: “أنا لو إنسانة عاقة ما كانش يبقى عندي 15 سنة اللي قدي بياخد مصروف أطلب من أمي أنزل اشتغل وأصرف على نفسي”.

وأضافت: “أنا اتولدت أبويا مش موجود معايا في حياتي، طلّق أمي وهي حامل فيا شهرين، وده مش كلام جديد ده كلامي في برامج كتير من زمان”.

وأوضحت أن والدها كان على اتصال بها قبل هذا التصريح بيومين فقط وأنها بالفعل أعطته المال الذي طلبه وكانت ستحول له المزيد، مضيفة: “سيبك من الفلوس طيب، كنت فين كل السنين اللي فاتت لما كانت محتاجة حد من أهلي يقف لشخص معين وأوري له إني ليا أهل وسند”.

وتابعت: “أنا اتولدت الدنيا بطولي معرفش حد غير أمي وأهلها اللي ربوني، أبويا مكنتش أعرف عنه حاجة كنت بشوفه في الشارع صدفة وعمري ما عرفت أقول له يا بابا”.

وأشارت بوسي إلى أن لديها أخوين آخرين من زوجة غير والدتها، وهو أيضًا لم يتول أمرهما أو مسئوليتهما في شيء ولم ينفق عليهما، لافتة: “أنا ليا أخ لو شوفته في الشارع ماعرفوش، أبويا بعد أمي اتجوز كتير جدا”.

وأكدت أن بعض أعدائها هم السبب في تصريحات والدها حيث استغلوه في محاربتها قائلة: “عمري ما حسيت منك بإحساس الأبوة من ساعة ما اتولدت وأمي هي أبويا وأمي وبقول لأخوالي يا بابا لأنهم هما اللي ربوني”.

وأكملت بوسي: “برغم كل القسوة وعدم الحنية والجفا ده أنا ما قصرتش ولما كنت بعرف إنه محتاج حاجة كنت ببعت وفي شهود على الكلام ده”.

وتحدثت بوسي عن الأزمة التي دفعتها للسفر إلى لبنان بعد صدور أحكام ضدها في قضايا شيكات بينها وبين طليقها ومدير أعمالها السابق.

وأوضحت بوسي أنها حلت أزماتها القانونية لكن واجهتها أزمة أخرى، وهي توقف حركة الطيران حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما دفعها للبقاء في بيروت لمدة اقتربت من عشرة أشهر.

وأكدت أنها واجهت مشاكل صحية وشعرت بصعوبة فترة ابتعادها عن ابنها وعائلتها، وأنها تفضل أن تعيش بلا عمل أو أموال في مصر بدلاً من أن تعيش في بلد آخر.

وكشفت أنها مرت بفترة سيئة خلال العشرة أشهر التي هربت فيها خارج مصر خوفًا من الملاحقة القضائية التي كانت تعاني منها بسبب طليقها.

وقالت إنها كانت وحيدة في غربتها ولم يطمئن عليها أحد، ولم تستطع حضور عيد ميلاد ابنها الذي كان يتصل بها ويقول: “أنتي فين يا بوسي مش معايا ليه”؟.

ولفتت بوسي إلى أنها لم تجد من يساندها في هذه الأزمة سوى عدد قليل، خاصة أنها لا تفكر في نفسها ولكن ابنها ياسين الصغير لم يسأل عليه أي شخص في هذه المحنة وهو وحيد وبعيد عنها، فهي كما صرحت ليس لديها أصدقاء ولكن أيضًا أهلها لم يفكروا فيه.